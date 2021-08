Transport ermordeter Afghanin im Koffer: Taxifahrer gefunden

Ein Berliner Taxifahrer soll zwei mutmaßliche Mörder einer Afghanin und einen Koffer mit der Leiche transportiert haben.

Nun sei dieser wichtige Zeuge von der Fahrt im Juli am Montag (16. August 2021) gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Taxifahrer wurde demnach bereits befragt. Die Brüder sollen ihre Schwester in Berlin getötet und die Leiche in Bayern vergraben haben.