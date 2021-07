Mann mit zerbrochener Flasche schwer verletzt

Ein Mann hat im Streit seinen Kontrahenten in Berlin-Kreuzberg mit einem abgebrochenen Flaschenhals schwer verletzt. Beide waren am Samstagnachmittag auf einer Verkehrsinsel am Kottbusser Tor aneinander geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei stach der Mann dem 36-Jährigen mit der zerbrochenen Flasche in den Hals. Er flüchtete unerkannt, noch bevor die alarmierte Polizei eintraf. Rettungskräfte brachten den Verletzten mit einer stark blutenden Schnitt- und Stichwunde in ein Krankenhaus. Es besteht den Angaben zufolge keine Lebensgefahr. Die Hintergründe zu dem Streit waren zunächst unklar.

