Gefälschte Rezepte im Millionenwert: Apotheker angeklagt

Ein Berliner Apotheker soll gefälschte Rezepte im Millionenwert angenommen und die Hochpreis-Medikamente an ein kriminelles Netzwerk weitergereicht haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft den 49-Jährigen wegen gewerbsmäßigen Betruges und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung in sechs Fällen angeklagt.

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, zwischen April und September 2016 in einer Apotheke im Ortsteil Neukölln die falschen Rezepte mit einem Gesamtwert von 1,5 Millionen Euro eingelöst zu haben, wie die Anklagebehörde am Montag weiter mitteilte. Die Präparate sollen an unbekannte Mittelsmänner eines Rings von Rezeptfälschern herausgegeben worden sein.