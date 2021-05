2400 Teilnehmer bei Demonstration für Erhalt von «Køpi 137»

Die Demonstration für den Erhalt des linksalternativen Hauses «Køpi 137» in der Köpenicker Straße ist weitestgehend friedlich verlaufen. Etwa 2400 Teilnehmer zogen am Samstagabend bei der genehmigten Versammlung unter dem Motto «Køpi-Wagenplatzdemo: Don't wait until it's too late, this capitalist take over must stop!» vom Gendarmenmarkt bis zum Rosenthaler Platz, um gegen die Räumung eines autonomen Wohnprojekts zu demonstrieren. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Hygieneregeln nach Aufforderung weitestgehend eingehalten. Vereinzelt sei es zu Flaschen- und Böllerwürfen auf die Einsatzkräfte gekommen.