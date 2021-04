Ermittlungen gegen Bushido und Clanchef wegen Erpressung

Gegen Rapper Bushido und seinen angeklagten Ex-Geschäftspartner Arafat A.-Ch. hat die Berliner Staatsanwaltschaft kürzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf räuberische Erpressung eingeleitet.

Das wurde am 28. April 2021 im Prozess gegen Clanchef Arafat A.-Ch. am Berliner Landgericht bekannt. Auslöser sei eine im März 2021 erstattete Strafanzeige durch eine Rechtsanwaltskanzlei gewesen, sagte der Vorsitzende Richter. Gegen wen sich eine angebliche Erpressung gerichtet haben soll, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Hintergrund sollen Vorwürfe eines Berliner Plattenlabels sein, das Bushido 2004 nach Differenzen verlassen hatte, hieß es am Rande des laufenden Strafprozesses. Arafat A.-Ch. habe ihm bei der Trennung geholfen, hatte der Musiker als Zeuge in dem Prozess gegen seinen Ex-Geschäftspartner erklärt. Einer der Anwälte von A.-Ch. erklärte am Mittwoch am Rande des Prozesses zu der neuen Strafanzeige: «Ich gucke mir das in Ruhe an und werde den Vorwurf zersägen.»