Feuer an Teststelle: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Eine Corona-Teststelle im Berliner Stadtteil Marzahn ist zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit durch einen Brand beschädigt worden. Das Feuer zerstörte in der Nacht zum Dienstag die Seitenwände des Pavillons, wie die Polizei mitteilte. Die Behörde geht laut einem Sprecher von Brandstiftung aus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes prüfe derzeit, inwiefern auch Testmaterial in Mitleidenschaft gezogen worden sei.

Auch an einem anderen Ort in Berlin war es in jüngster Vergangenheit zu einem Angriff auf eine Corona-Teststelle gekommen. So war Anfang April das Zelt einer Teststelle in Tiergarten durch ein Feuer beschädigt worden. Die Polizei geht auch dort von Brandstiftung aus. Die unbekannten Täter zerschnitten demnach auch mehrere Werbeplakate.