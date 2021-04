Prozess: Anschlag mit Auto auf A100 in Berlin

Acht Monate nach einem mutmaßlichen Anschlag mit einem Auto auf der Berliner Stadtautobahn beginnt heute (11.00 Uhr) am Landgericht der Prozess gegen den Verdächtigen. Der 30-Jährige soll sich nach Justizangaben vor der Tat entschlossen haben, aus «wahnhaft religiösen und islamistisch geprägten Motiven» zufällig ausgewählte Menschen zu töten. Er habe mit seinem Wagen auf der A100 andere Verkehrsteilnehmer durch Kollisionen verletzen und töten wollen.

Dem Beschuldigten werden unter anderem versuchter Mord in drei Fällen, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Unfallflucht zur Last gelegt. Der 30-Jährige soll am 18. August 2020 zunächst mehrere Autos gerammt haben. Dann sei er an einer Anschlussstelle auf einen Motorradfahrer zugerast und von hinten aufgefahren. Kurz darauf soll der Beschuldigte zwei weitere Motorradfahrer bei Crashs schwer verletzt haben.