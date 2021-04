Mit Taser und Bodycam: Polizei beendet Streit im Ostbahnhof

Mit einem Taser im Anschlag hat die Polizei einen eskalierten Streit unter fünf Männern unter Kontrolle gebracht. Vier Männer im Alter von 31 bis 49 Jahren sollen im Ostbahnhof in Berlin-Friedrichshain einen 45-Jährigen angegriffen haben, der beim Eintreffen der Beamten auf dem Boden lag, teilte die Polizei am Montag mit. Während Sicherheitspersonal bereits einen der Männer festhielt und ihm zuvor ein Messer abgenommen habe, hätten die anderen drei die Polizisten bedrängt.

Daraufhin habe einer der Beamten nicht nur den Taser gezogen - ein Gerät, mit dem Elektroschocks verabreicht werden können -, sondern auch seine Bodycam aktiviert. Infolgedessen hätten sich die Männer beruhigt. Eine anschließende Atemalkoholmessung bei den vier Angreifern habe Werte zwischen 2,24 und 3,53 Promille ergeben. Das 45-jährige Opfer sei am Kopf verletzt und deshalb in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Streit am Sonntagmittag habe sich vermutlich um einen geringen Geldbetrag gedreht.