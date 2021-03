Schwangere rassistisch beleidigt und gegen Bauch geschlagen

Eine schwangere Frau ist in Hellersdorf rassistisch beleidigt und anschließend ins Gesicht und gegen den Bauch geschlagen worden.

Eine bislang unbekannte Frau beleidigte die Mutter vermutlich wegen ihrer Hautfarbe, als sie am späten Mittwochnachmittag (24. März 2021) mit ihren beiden Kindern in der Erich-Kästner-Straße auf dem Heimweg war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach entfernte sich die Angreiferin unerkannt. Die 33 Jahre alte Mutter wurde vorsorglich zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.