Hitlergruß in U-Bahn: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Mit mehreren Fotos sucht die Berliner Polizei nach vier jungen Männern, die in einer U-Bahn den verbotenen Hitlergruß der Nationalsozialisten gezeigt haben. Die Tat ereignete sich vor fast eineinhalb Jahren, am 21. Oktober 2019, im Stadtteil Kaulsdorf (Marzahn-Hellersdorf), wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Männer stiegen demnach nachts in die U 5 und hoben den rechten Arm zu dem Nazi-Gruß. Beim Aussteigen zerstörte einer von ihnen eine Scheibe des U-Bahnwagens mit einem Fußtritt. Die Bilder aus den Überwachungskameras zeigen die jungen Männer mit deutlich erkennbaren Gesichtern.

