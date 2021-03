Polizei sucht mit Fotos nach Schlägern

Rund fünf Monate nachdem eine rund 20-köpfige Schlägergruppe zwei Männer in Gesundbrunnen angegriffen und schwer verletzt hat, sucht die Polizei nun mit Bildern nach den mutmaßlichen Tätern.

Die Aufnahmen aus einer Überwachungskamera zeigen laut Polizei 18 Männer, die in Verdacht stehen, im November auf zwei Tschetschenen eingeprügelt zu haben. Die laut Polizei mutmaßlich arabischstämmige Gruppe griff am 8. November 2020 nahe des Gesundbrunnen-Centers die beiden Männer an. An dem November-Wochenende gab es mehrere brutale Angriffe von Dutzenden Schlägern und Messerstechern in Berlin, die auf einen Bandenkrieg zwischen einem arabischen Clan und einer russisch-tschetschenischen Gruppe hindeuten.