357 Angriffe und Drohungen wegen Rassismus und Homophobie

Trotz des Corona-Lockdowns und oft leerer Straßen wurden im vergangenen Jahr nur etwas weniger rassistische und homosexuellenfeindliche Angriffe und Bedrohungen gemeldet.

Die meisten Angriffe und Bedrohungen gab es im Bezirk Mitte (60) mit den Stadtteilen Mitte, Wedding und Tiergarten. In Friedrichshain-Kreuzberg dokumentierte die Opferberatungsstelle 52 Taten, in Neukölln 34. Häufigste Tatorte waren öffentliche Straßen und Plätze (155). An Haltestellen, Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln geschahen 78 Delikte. Übergriffe meldeten Opfer aber auch aus der Nachbarschaft ihrer Wohnung oder von Orten wie Kneipen und Supermärkten.

Als Beispiele nannte Reachout den Fall eines schlafenden 45-jährigen Obdachlosen, dessen Hosenbein im Vorraum einer Bank im Januar 2020 angezündet wird. Im Juni wird in Kreuzberg ein Mann in Begleitung eines anderen Mannes in der U-Bahnlinie 7 schwulenfeindlich beleidigt. Der Täter habe die beiden Männer am Aussteigen gehindert und ihnen Dinge aus der Hand geschlagen. Im August wird in Tempelhof ein Mann von einem Nachbarn im Treppenhaus eines Mietshauses rassistisch beleidigt und geschlagen.