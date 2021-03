Schwert und Macheten bei mutmaßlichem Dealer gefunden

In Steglitz ist ein 27-Jähriger mit etwa einem Kilogramm Kokain und rund 140 Gramm Marihuana im Rucksack geschnappt worden.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung seien unter anderem weitere Drogen, Händlerutensilien und Waffen wie ein Schwert und mehrere Macheten gefunden worden, teilte die Polizei am Montag (01. März 2021) mit. Der Mann sei aufgefallen, als er in der vergangenen Nacht mit einem anderen Mann kurzzeitig in einem Spätkauf verschwand, der Laden dabei jedoch dunkel blieb. Der 27-Jährige sei dem Landeskriminalamt überstellt worden. Das Rauschgiftdezernat der Behörde führe nun die weiteren Ermittlungen.