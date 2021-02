Mann soll Brand in Firmengebäude gelegt haben

Ein Mitarbeiter eines Berliner Entsorgungsbetriebs soll in einem Firmengebäude in Lichterfelde vorsätzlich Feuer gelegt haben. Der 39 Jahre alte Verdächtige randalierte am Sonntagmorgen gegen 4.00 Uhr und verletzte einen 41 Jahre alten Kollegen dabei laut dessen Aussage mit einem Messer an der Hand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend soll er gedroht haben, einen Brand in dem Raum zu entfachen.

Ein benachrichtigter Vorgesetzter bemerkte Rauch im Keller des Gebäudes im Lichterfelder Ring, hieß es. Alarmierte Feuerwehrleute löschten angezündetes Inventar, ohne dass ein größerer Schaden entstand. Den Angaben zufolge wies der Verdächtige Schnittverletzungen an den Armen auf und erlitt eine Rauchgasvergiftung. Nach der Behandlung im Krankenhaus und einer Blutentnahme wurde er wegen versuchter schwerer Brandstiftung sowie gefährlicher Körperverletzung angezeigt.