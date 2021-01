Sprengstoff und Handgranaten in Wohnung: Mann in U-Haft

Das Landeskriminalamt Berlin hat einen Mann wegen des Verdachts auf illegalen Waffenhandel festgenommen und der Justiz überstellt. Beamte des Zolls hatten die Wohnung des 37-Jährigen in der Schildhornstraße in Steglitz zunächst wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit durchsucht und dabei drei mutmaßlich scharfe Handgranaten, eine Maschinenpistole, eine weitere Schusswaffe und «mutmaßlich militärischen Sprengstoff» gefunden, wie die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

Angeforderte Ermittler des Landeskriminalamtes hätten den Tatverdächtigen festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Den Angaben zufolge sitzt er auf Anweisung eines Richters nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.