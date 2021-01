Marihuanageruch aus Auto: Dealer festgenommen

Ein bewaffneter mutmaßlicher Dealer ist in Berlin-Gesundbrunnen von der Polizei gefasst worden. Der 40-jährige Mann fiel Polizisten in der Nacht zu Montag gegen 2.45 Uhr auf, weil er sich in der Wiesenstraße zwischen zwei parkenden Autos duckte und dann versuchte zu fliehen. Nach kurzer Verfolgung nahmen Polizisten ihn fest. Weil der Mann einen Autoschlüssel in der Hand hielt, öffneten die Polizisten einen Wagen und rochen starken Marihuanageruch. Bei dem Mann fanden sie Drogen und Bargeld, in dem Auto lag weiteres Rauschgift und ein Holzknüppel.

