Mord an Berlinerin vor 33 Jahren: Angeklagter entlassen

Im Prozess um die Ermordung einer Berlinerin vor mehr als 33 Jahren zeichnet sich ein Freispruch ab. Das Landgericht der Hauptstadt hat am Montag überraschend den Haftbefehl gegen den 62-jährigen Angeklagten aufgehoben.

Die 30-Jährige war im September 1987 in ihrer Wohnung im Stadtteil Neukölln getötet worden – vor den Augen ihres zweijährigen Sohnes. Die Polizei tappte in dem Fall lange im Dunkeln. Anfang 1991 waren die Ermittlungen den Angaben zufolge eingestellt worden. 2015 seien dann am Tatort sichergestellte Spuren mit neuen Methoden überprüft worden. Eine an der Kleidung der Getöteten sichergestellte DNA-Spur habe 2018 zu dem angeklagten Deutschen geführt. Nach Gewalttaten in den 1980er Jahren sei sein genetischer Fingerabdruck in der Zentralen Datenbank des Bundeskriminalamtes (BKA) gespeichert gewesen.