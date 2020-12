Drei Fahrkartenautomaten von Unbekannten gesprengt

Unbekannte haben an zwei Bahnhöfen in den Berliner Ortsteilen Mariendorf und Steglitz Fahrkartenautomaten gesprengt und jeweils Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Laut Polizeisprecher soll zunächst gegen 2.30 Uhr auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Feuerbachstraße ein Automat mit Sprengstoff zerstört worden sein.

© dpa

Nur knapp 30 Minuten später ereignete sich an der S-Bahnstation Attilastraße ein ähnlicher Vorfall - hier haben Unbekannte zwei Fahrkartenautomaten gesprengt. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Ob ein Zusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden.