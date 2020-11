Große Drogen-Party in Friedrichshain von Polizei aufgelöst

Die Berliner Polizei hat eine große Party mit mehr als 50 feiernden Menschen in einem Hostel im Stadtteil Friedrichshain aufgelöst.

Dabei wurden am Sonntagmittag auch diverse Drogen wie Marihuana, Ecstasy und das Aufputschmittel Speed gefunden, wie am Montag mitgeteilt wurde. Die Polizei war von einem Beobachter zu einem Grundstück am Markgrafendamm alarmiert worden. Dort traf sie zunächst 36 Menschen bei einer politischen Diskussion an. Weil sich alle an die Corona-Regeln hielten, konnten sie die Debatte fortsetzen.