Juwelendiebstahl: Razzia und Festnahmen in Berlin

Fast genau ein Jahr nach dem Einbruch und Kunstdiebstahl im historischen Grünen Gewölbe in Dresden haben die Ermittler einen großen Schritt zur Aufklärung des spektakulären Falles gemacht. Im Zuge einer Großrazzia in den frühen Morgenstunden in Berlin nahm die Polizei am Dienstag drei von derzeit fünf dringend Tatverdächtigen fest. Die jungen Männer im Alter zwischen 23 und 26 Jahren stammen aus dem Clan-Milieu und sind in Untersuchungshaft, wie die Dresdner Staatsanwaltschaft mitteilte. Nach zwei 21-jährigen Zwillingsbrüdern, gegen die ebenso Haftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls und Brandstiftung bestehen, wird nun international gefahndet.

© dpa

An dem großangelegten Einsatz in Berlin waren knapp 1640 Polizeibeamte aus acht Bundesländern beteiligt, darunter Spezialkräfte des Bundes sowie der Länder Berlin und Sachsen. Insgesamt wurden 20 Wohnungen, zwei Garagen, ein Café sowie mehrere Fahrzeuge vorwiegend im Bezirk Neukölln durchsucht. Dabei stellten Beamte unter anderem zahlreiche Speichermedien sowie Bekleidungsstücke und geringe Mengen Betäubungsmittel sicher. «Die gestohlenen Kunstschätze wurden bislang nicht aufgefunden», so die Staatsanwaltschaft.

Bei einem der spektakulärsten Einbrüche der vergangenen Jahrzehnte hatten Unbekannte am 25. November 2019 aus dem berühmten Dresdner Schatzkammerkammermuseum aus dem 18. Jahrhundert Schmuckstücke aus Brillanten und Diamanten von kaum messbarem Wert gestohlen. Sie waren am frühen Morgen gewaltsam ins Residenzschlosses eingedrungen, hatten ein Fenstergitter durchtrennt, das Fenster herausgestemmt, im Juwelenzimmer mit einer Axt Löcher in die Vitrine mit den prächtigsten Stücken gehackt und zugegriffen. Der Coup, der auch international Schlagzeilen machte, dauerte nur wenige Minuten. Als die Polizei eintraf, waren Diebe und Beute verschwunden.

Die Auswertung von Überwachungskamera-Aufnahmen und die Untersuchung eines Fluchtautos brachten die Soko «Epaulette», auf die Spur der Verdächtigen. Die vor und während des Diebstahls aufgenommen Bilder gaben den Ermittlern wertvolle Hinweise zum Verhalten der Täter, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte. Kriminaltechniker hätten am Tatort wichtige Spuren gesichert. Weitere Hinweise habe die Polizei aus einem sichergestellten Fluchtauto erlangt, einem als Taxi getarnten Mercedes 500.

Die Beschuldigten gehören zu einer polizeibekannten arabischstämmigen Großfamilie - nach Angaben der Ermittler handelt es sich um den Berliner Remmo-Clan. Dieser wird auch für andere große Straftaten wie den Goldmünzen-Diebstahl aus dem Berliner Bode-Museum 2017 verantwortlich gemacht.

«Wenn sich bestätigen würde, dass die Täter gefasst werden konnten, wäre das ein großer Erfolg und es wäre ein gutes Signal in schwierigen Zeiten», sagte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU). «Jetzt endlich dürfen wir Hoffnung haben, die gestohlenen Juwelen zurückzubekommen.» Auch die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) glauben weiter an die Rückkehr ihrer Schätze. «Die aktuellen Entwicklungen in Berlin geben uns große Hoffnung», sagte Generaldirektorin Marion Ackermann.

«Da müsste man sehr viel Glück haben, dass man die ein Jahr nach der Tat noch finden würde», sagte indes der Sprecher der Dresdner Polizei, Thomas Geithner. Die Staatsanwaltschaft will eine zeitnahe Anklageerhebung. Ganz klar sei aber auch: «Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit», sagte deren Sprecher.

Einer der noch gesuchten Tatverdächtigen ist möglicherweise mit einem Auto auf der Flucht. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass er mit einem grauen Renault Megane neueren Baujahrs mit dem amtlichen Kennzeichen B-HB 306 unterwegs sein könnte. Sie bittet um weitere Zeugenhinweise zu dem Fahrzeug. Auch der Aufenthaltsort des zweiten Gesuchten ist unklar.

Bereits im September waren im Zusammenhang mit dem Fluchtauto Betriebe in Berlin durchsucht worden. In einem Neuköllner Internet-Café und eine Wohnung hatte die Soko «Epaulette» Beweismaterial gefunden. Für Hinweise zur Ergreifung der Täter ist eine Belohnung von einer halben Million Euro ausgesetzt. Die für die Aufklärung gebildete Sonderkommission «Epaulette» - benannt nach einem der gestohlenen kostbaren Schmuckstücke - hat nach derzeitigem Stand sechs unmittelbar Beteiligte im Visier. Fünf davon sind dringend tatverdächtig.

In die Freude in der Elbestadt mischte sich auch Kritik aus dem Landtag. Für den Chef der Linke-Fraktion Rico Gebhardt bleiben nach einer möglichen Aufklärung des Falls «viele Fragen offen», etwa es zu dem Einbruch «ins angebliche «Fort Knox» kommen konnte, wessen Versäumnisse den Tätern zum Erfolg verhalfen, wie und warum sie den Tatort unbehelligt verlassen konnten.

Die AfD-Fraktion sieht keinen Grund für «Jubelmeldungen», weil unter anderem vom «Kunstschatz» weiter jede Spur fehlt. Sie warf der Regierung vor, dass bisher keine personellen Konsequenzen nach dem Kunstraub gezogen wurden.