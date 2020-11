Prozessbeginn: Tödliche «Kur» gegen Kinderlosigkeit

Familienangehörige und ein Wunderheiler sollen einer 22-Jährigen zur «Teufelsaustreibung» eine Woche lang hochkonzentriertes Salzwasser verabreicht haben - mit tödlichem Ende.

Opfer starb an Lungenembolie und Hirnödem

Die Angehörigen sollen dem Rat des Heilers, einem sogenannten Hodscha, folgend die 22-Jährige zwischen dem 30. November und 7. Dezember 2015 täglich zu der sogenannten Kur gezwungen haben. Die Frau, die an einer Vorerkrankung und zur Tatzeit zusätzlich an einem Infekt gelitten haben soll, starb am 7. Dezember 2015 an einer Lungenembolie und einem Hirnödem in einem Krankenhaus. Der «Hodscha» soll die Trinkprozeduren zeitweise mit Lesungen aus dem Koran begleitet haben. Ihm wird Mittäterschaft vorgeworfen.