SEK-Einsatz wegen Familienstreits in Hermsdorf

Ein Familienstreit in Berlin-Hermsdorf ist von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei beendet worden. Ein polizeibekannter Mann soll in der Nacht zum Samstag in einem Haus seine Mutter attackiert und geschlagen haben, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. «Er soll ein Messer gehabt haben. Wegen seiner hohen Aggressivität kam das SEK zum Einsatz.» Die Mutter wurde im Gesicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige hatte den Angaben zufolge psychische Probleme und kam ebenfalls in eine Klinik. Der Grund für den Streit war zunächst unklar.

