Mit K.o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt? Mann vor Gericht

Weil er eine junge Frau mit sogenannten K.o-Tropfen betäubt und dann vergewaltigt haben soll, muss sich ein 27-Jähriger vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der Mann hat die Vorwürfe zu Prozessbeginn am Freitag zurückgewiesen. Er habe die damals 19-Jährige nicht unter Drogen gesetzt und sie nicht vergewaltigt, erklärte der Angeklagte. Die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen. Am nächsten Morgen sei er durch den Freund seiner Bekannten brutal attackiert worden.

Der Angeklagte hatte die 19-Jährige laut Ermittlungen in der Nacht zum 16. Juli 2018 in der Wohnung ihrer Eltern in Berlin-Kreuzberg besucht. Nachdem sie gegessen hatten, habe er das Getränk der jungen Frau in einem unbeobachteten Moment mit K.o.-Tropfen versetzt, heißt es in der Anklage. Sie habe aus dem Glas getrunken. «Etwa zehn bis fünfzehn Minuten später wurde die Zeugin sehr müde, hörte Geräusche und verlor das Bewusstsein», so die Anklage. Diese Situation habe der 27-Jährige ausgenutzt und die Frau vergewaltigt.