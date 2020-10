Prozess gegen Clan-Chef geht mit Anträgen in Pause

Im Prozess gegen einen Berliner Clan-Chef und drei seiner Brüder um mutmaßliche Straftaten zum Nachteil von Rapper Bushido haben Verteidiger weitere Fragen zu einer kürzlich bei dem Hauptangeklagten vorgenommenen Durchsuchung aufgeworfen.

So sei zu prüfen, wann und durch wen der Musiker von der Maßnahme unter anderem auf einem Villengrundstück erfahren habe, das Bushido und der Clan-Chef Arafat A.-Ch. vor Jahren gemeinsam erworben hatten. Ob der Rapper seine Zeugenaussage vor dem Landgericht Berlin am nächsten Prozesstag fortsetzen kann, blieb am elften Verhandlungstag am Montag (12. Oktober 2020) zunächst offen.