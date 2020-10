Geiselnahme in Köpenick: Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft

Nach der Geiselnahme in einer Bankfiliale in Köpenick ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl wegen erpresserischen Menschenraubs erlassen worden.

06.10.2020, Berlin: Einsatzkräfte der Polizei stehen bei einem Einsatz in der Bahnhofstraße vor dem "Forum Köpenick" mit ihren Waffen in der Hand bereit da.

Er befinde sich derzeit in Untersuchungshaft, sagte der Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Mittwochabend (07. Oktober 2020). Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 33-Jährigen, der am Dienstagnachmittag in einer Bankfiliale in einem Köpenicker Einkaufszentrum eine Angestellte mit einem Messer bedroht haben soll. Zuvor hatten die «Bild»-Zeitung und die «B.Z.» online darüber berichtet.