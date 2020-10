Brandanschlag auf Kabel der S-Bahn: Staatsschutz ermittelt

Am S-Bahnhof Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain hat es einen Brandanschlag auf Kabelverbindungen gegeben. Die Polizei vermutet politische Hintergründe, so dass der dafür zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt. Die Polizei twitterte am Montag: «Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen wir von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.» Der Brand zwischen den Bahnhöfen Frankfurter Allee und Ostkreuz wurde gegen 5.00 Uhr gelegt. Der Zugverkehr war unterbrochen. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Brandanschlag und den von Linksextremisten angekündigten Aktionen gegen die geplante Räumung des nahe gelegenen linksradikalen Hausprojekts «Liebig 34» gibt, stand zunächst nicht fest.

