SPD-Politikerin «fassungslos über Denkweise von Mark S.»

Die Sportausschuss-Vorsitzende des Bundestages, Dagmar Freitag, hat das Geständnis des Sportarztes Mark S. mit Verwunderung aufgenommen. «Das Geständnis eröffnet einen Einblick in eine Denkweise, die fassungslos machen muss. Mark S. behauptet, «nur» kostendeckend gearbeitet zu haben und stets dafür gesorgt haben zu wollen, dass kein gesundheitlicher Schaden verursacht wird», sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Der Mediziner aus Erfurt hatte am Dienstag als Hauptangeklagter im Blutdoping-Prozess ein umfassendes Geständnis abgelegt und Manipulationen seit 2012 eingeräumt. In einer von seinen Anwälten verlesenen Erklärung gestand der Mediziner, von jenem Jahr an vor allem Winter- und Radsportler betreut zu haben.