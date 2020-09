Pastor aus Moabit getötet: Zwei Verdächtige festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod eines Pastors in Moabit Anfang Juli hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt.

Die 20 und 24 Jahre alten Männer aus dem Umfeld des Getöteten seien in Rumänien festgenommen worden, teilte die Berliner Polizei mit. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu weiteren Verdächtigen dauern an. Der Pastor war am 4. Juli 2020 tot in seiner Wohnung in der Thomasiusstraße entdeckt worden. Eine Obduktion ergab, dass er getötet wurde.