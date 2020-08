CDU fordert nach Anschlag mehr Anstrengungen für Sicherheit

Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag auf der Berliner Stadtautobahn hat CDU-Fraktionschef Burkard Dregger größere Anstrengungen für mehr Sicherheit gefordert.

AfD-Fraktionschef Georg Pazderski warf Rot-Rot-Grün «sicherheitspolitische Verweigerungshaltung» vor. «Wann wacht die Linkskoalition endlich auf und stoppt die Umtriebe muslimischer Terroristen und ihrer Sympathisanten in unserer Stadt?», fragte er in einer Mitteilung. «Das links-ideologische Multikulti-Gekuschel muss mit allen Mitteln und der vollen Härte des Rechtsstaates für immer unterbunden werden. Das sind wir der Alltagssicherheit der Berliner schuldig.»

Ein 30-jähriger Iraker hatte am Dienstagabend an drei Stellen auf der Autobahn 100 im Westteil Berlins mit seinem Auto andere Fahrzeuge gerammt. Der Angreifer habe mit seinem Auto «quasi Jagd» auf Motorradfahrer gemacht, so die Berliner Staatsanwaltschaft. Er wurde festgenommen.