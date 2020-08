Einbrecher rammen mit Auto Luxus-Geschäft in Berlin

Maskierte Einbrecher haben mit einem Auto das Schaufenster eines Designer-Ladens in der Friedrichstraße gerammt und zerstört, um Luxustaschen zu stehlen. Gegen 4.40 Uhr in der Nacht zu Dienstag hörten Zeugen einen lauten Knall, wie die Polizei mitteilte. Sie sahen, dass ein dunkler BMW mit dem Heck in die Schaufensterscheibe des Geschäfts gefahren war. Zwei maskierte Männer stiegen demnach sofort aus, liefen durch das zerstörte Schaufenster in das Geschäft und kamen kurz darauf mit Taschen wieder heraus. Die Männer sollen dann mit ihrem Auto über die Jägerstraße geflüchtet sein.

Eine ganz ähnliche Tat geschah in der Nacht zum 23. Dezember 2019. Damals fuhren die Täter ihr Auto rückwärts durch die Schaufensterscheibe eines Modegeschäftes in der Markgrafenstraße in Berlin-Mitte. Auch dort stahlen sie teure Handtaschen sowie Kleider.