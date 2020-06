Senat sieht Betrugsversuche bei Corona-Hilfen gelassen

Der Berliner Senat sieht die zahlreichen Betrugsversuche bei den Corona-Soforthilfen in den vergangenen Monaten gelassen.

Unternehmensexistenzen sollten gerettet werden

Kollatz wehrte sich gegen Vorwürfe, die Investitionsbank Berlin (IBB) habe die Zuschüsse nach Beginn der Corona-Krise im Frühjahr zu schnell und ohne Prüfungen ausgezahlt. In der ersten Phase der Krise sei es darum gegangen, ganz viele Unternehmensexistenzen zu retten. «Insofern war es der Bund, der dazu aufgerufen hat: Liebe Länder, fangt an so schnell wie möglich. Macht auch vorlaufende Programme», so Kollatz. «Und es war der Bund, der gesagt hat, die Logik dieser Programme ist: Wir zahlen jetzt aus und kontrollieren später.»