Demo gegen rechtsextreme Anschläge in Neukölln

Nach einem erneuten Brandanschlag in Neukölln, der mutmaßlich von Rechtsextremen verübt wurde, wollen am Freitag (26. Juni 2020) Demonstranten durch den Kiez ziehen.

«mit Farbe aufgetragenes NS-Symbol» an Hauswand

Anlass ist ein Brandanschlag auf einen Lieferwagen in der Sonnenallee in der Nacht zum vergangenen Freitag. Die Polizei war am Freitag zunächst von einer unpolitischen Tat ausgegangen. Am Sonntag teilte sie dann mit, an der Hauswand direkt neben dem Tatort sei ein «mit Farbe aufgetragenes NS-Symbol» festgestellt worden. Damit landete der Fall beim Landeskriminalamt (LKA). Laut einem Bericht des Senders RBB wurde ein Hakenkreuz auf die Fassade der Bäckerei gesprüht.