Diebesbande erwischt: 38 gestohlene Fahrräder gefunden

Eine junge Frau hatte das Fahrrad ihrer Mutter in einem Verkaufsportal im Internet entdeckt. Sie verabredete sich mit dem Verkäufer und alarmierte die Polizei. Als der Mann mit dem Rad in der Prinzenstraße in Kreuzberg erschien, wurde er festgenommen. Danach fanden die Polizisten in einer angrenzenden Garage weitere 38 Fahrräder sowie fünf Fahrradrahmen. Zwei Räder waren als gestohlen gemeldet. Die übrigen Fahrräder wurden beschlagnahmt. Zwei weitere Männer, die in der Garage auftauchten, wurden ebenfalls festgenommen. Nachdem die Personalien der mutmaßlichen Hehler im Alter von 21, 23 und 31 Jahren festgestellt wurden, konnten sie wieder gehen.