Angriff mit Glasflasche: Zwei Männer schwer verletzt

Drei Männer sollen in der Nacht zu Sonntag zwei Männer in Kreuzberg geschlagen, getreten und mit einer abgebrochenen Glasflasche schwer verletzt haben. Die Angreifer sollen nach Zeugenangaben mit einem Auto auf einen Parkplatz in der Yorckstraße gefahren sein und die 24 und 25 Jahre alten Männer dort angegriffen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend flüchteten sie. Die beiden Männer kamen mit schweren Schnittverletzungen im Kopfbereich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sie sollen vor dem Angriff gemeinsam mit fünf weiteren Menschen auf dem Parkplatz gesessen und Alkohol getrunken haben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

© dpa

