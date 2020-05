Verletzter in Oberschöneweide: Haftbefehl gegen Jugendlichen

Nach dem Fund eines lebensgefährlich verletzten Mannes in Berlin-Oberschöneweide ist Haftbefehl gegen einen Jugendlichen ergangen. Dem 16-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach sei der Verdächtige am Dienstag in Blankenburg festgenommen und Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden.

© dpa

Den verletzten Mann, einen 35-Jährigen, hatten Passanten am Montagvormittag bewusstlos auf einem Brachgelände in der Tabbertstraße gefunden. Er musste im Krankenhaus notoperiert werden. Zunächst war wegen schweren Raubes ermittelt worden.

