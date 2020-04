Die Berliner Polizei möchte am Samstag (18. April 2020) auf Twitter wieder live über Einsätze an dem Tag berichten.

Mit der Social-Media-Aktion solle gezeigt werden, dass es neben den täglichen Corona-Kontrollen auch noch viele andere Einsätze gibt, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Die Beamten wollen so Transparenz herstellen und zugleich für den Beruf werben. Die Aktion soll am Mittag starten. Der Hashtag soll am Freitag bekanntgegeben werden.