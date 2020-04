Bewaffnete Männer stehlen Geld von Kiosk in Reinickendorf

Mit einer Schusswaffe sollen zwei Männer einen Kiosk im Berliner Ortsteil Märkisches Viertel ausgeraubt haben.

Das berichtete der Kioskmitarbeiter der Polizei, wie diese am Freitag (03. April 2020) mitteilte. Demnach sollen die Unbekannten am Donnerstagabend Geld aus der Kasse genommen haben, bevor sie flüchteten. Der 30-jährige Angestellte des Geschäfts am Wilhelmsruher Damm blieb unverletzt. Ein Raubkommissariat ermittelt.