Haftbefehl gegen 32-Jährigen nach Doppelmord in Berlin

Wegen Mordes in zwei Fällen ist am Freitag ein 32-Jähriger in Tiergarten verhaftet worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Samstag mit. Er ist demnach dringend verdächtig, aus Habgier am 29. Februar eine 38-jährige Frau mit mehreren Messerstichen in ihrer Wohnung in Marzahn getötet zu haben. Um seine Tat zu verdecken, soll er die anwesende neunjährige Tochter der Frau anschließend ebenfalls mit einem Messer getötet haben. Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen Nachbarn der Getöteten, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag auf Twitter mit.

Entdeckt wurden beide Toten von dem Ehemann und Vater, als dieser nach der Arbeit in die gemeinsame Wohnung zurückgekehrt war. Der 32-jährige Festgenommene wurde der Justiz überstellt. Der Untersuchungshaftbefehl ist ihm am Samstagnachmittag verkündet worden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Der Täter hatte bei dem Verbrechen unter anderem einen Feuerlöscher verwendet. Er hatte ihn mit in die Wohnung gebracht, damit Spuren vernichtet und anschließend wieder mitgenommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte in dem Fall Mitte März eine Belohnung in Höhe von 10 000 Euro ausgelobt.