Bei Verfolgungsjagd zu Boden gestoßen: Rentner stirbt

Der 76-jährige Mann, der in Spandau beim Verfolgen von mutmaßlichen Einbrechern lebensgefährlich verletzt worden war, ist tot.

Er starb wegen seiner schweren Verletzungen am Mittwoch (26. Februar 2020) in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Rentner war am Montag der vergangenen Woche mit dem Fahrrad drei Jugendlichen hinterher gefahren, die versucht haben sollen, in eine Gartenlaube in der Nähe der Iserlohner Straße einzubrechen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.