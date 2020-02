Sawsan Chebli: Rassismus ist in Deutschland Alltag

Rassismus ist in Deutschland nach Überzeugung der Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) keine Ausnahme. Er sei heute für viele Menschen Alltag, schreibt Chebli in einem Beitrag für die Berliner Tageszeitung «taz» (27. Februar 2020).

Spaltung beginne in den Köpfen und setze sich in Bestsellern, Kommentarspalten und Tweets fort, so die Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales. «Und wer nur noch mit Gleichgesinnten in der eigenen Blase kommuniziert, da ist es kein großer Schritt mehr hin zur Radikalisierung.» Dann könnten aus dem Hass auf Migranten, auf Muslime und Flüchtlinge auch schreckliche Taten werden, schreibt Chebli in ihrem Text über rechten Terror eine Woche nach dem rassistischen Anschlag in Hanau.