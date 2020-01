Tausende Briefe gestohlen: Mutmaßliche Postdiebe vor Gericht

Drei mutmaßliche Postdiebe kommen am heutigen Donnerstag (9.00 Uhr) vor das Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Die 21- bis 57-jährigen Männer sollen als Mitglieder einer Bande agiert und tausende Briefe aus verplombten Frachtfahrzeugen der Deutschen Post gestohlen haben, um an Bargeld, Gutscheine und Bankkarten zu gelangen. Einer der Angeklagten sei den Ermittlungen zufolge als Transportfahrer bei der Post beschäftigt gewesen. In 14 Fällen habe er im September 2019 mutmaßlichen Komplizen Zugang zu den von ihm geführten Wagen gewährt. Die Mitangeklagten oder weitere Mittäter hätten dann die Sicherung überwunden, Briefe entwendet und später auf Wertsachen durchsucht.

