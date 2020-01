Zwei Jugendliche nach möglichem Einbruchversuch festgenommen

Zwei Sechszehnjährige sind bei einem möglichen Einbruchsversuch in Neukölln ertappt worden.

Anwohner der Neuköllnischen Allee hätten die zwei Tatverdächtigen und einen dritten Jugendlichen dabei beobachtet, wie sie eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufhebeln wollten, teilte die Polizei am 15. Januar 2020 mit. Dann flüchtete das Trio am 14. Januar noch vor Ankunft der Polizei. Zwei der mutmaßlichen Täter wurden kurze Zeit später nahe der Neuköllnischen Allee gefasst und mittlerweile von ihren Eltern aus dem Polizeigewahrsam abgeholt. Der dritte Tatverdächtige wurde laut Polizei bislang nicht gefunden.