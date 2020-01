Auto der Gewerkschaft der Polizei angegriffen

Vermutlich linksextreme Täter haben ein Auto der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin demoliert.

In der Nacht zum 15. Januar 2020 seien Scheiben eingeschlagen, Reifen zerstochen und Flüssigkeiten in den Innenraum gespritzt worden, sagte der Sprecher der GdP, Benjamin Jendro. Die Täter hinterließen demnach an der Wand der Tiefgarage, in der das Auto abgestellt war, den Schriftzug «Gegen den Polizeikongress» - die Veranstaltung ist Anfang Februar in Berlin.