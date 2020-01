Mann bei Raubüberfall in Neukölln angeschossen

Ein Mann ist bei einem versuchten Raubüberfall in Neukölln in der Nacht zu Donnerstag (09. Januar 2020) angeschossen worden.

Der schwer verletzte Angestellte eines Lokals in der Karl-Marx-Straße wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Täter habe mehrere Schüsse abgegeben, hieß es weiter. Ein Tatverdächtiger sei bereits festgenommen worden. Weitere Details zu den Hintergründen waren am Morgen noch unklar.