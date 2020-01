Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Maskierte Räuber überfallen Getränkemarkt mit Waffe

Zwei maskierte Räuber haben einen Getränkemarkt in Berlin-Marzahn mit einer Waffe überfallen und eine Geldsumme in unbekannter Höhe erbeutet. Einer der Räuber bedrohte den 31 Jahre alten Angestellten am Samstagabend mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend ergriff das Duo mit der Beute die Flucht. Über die Höhe der geraubten Geldsumme machte die Polizei keine Angaben. Der Angestellte blieb unverletzt.

© dpa