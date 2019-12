Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Vier Autos bei Explosion von Pyrotechnik beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Schöneberg vier Autos mit Pyrotechnik beschädigt. Gegen 21 Uhr hätten Polizisten in einem Streifenfahrzeug die Detonation an der Kreuzung der Pallasstraße, Potsdamer Straße und Goebenstraße bemerkt, teilte die Polizei mit. Durch die Druckwelle wurden demnach drei vorbeifahrende Wagen sowie ein parkender Pkw beschädigt. Auch Fensterscheiben eines Wohnhauses gingen zu Bruch. Zeugen hätten beobachtet, dass mehrere Personen nach der Explosion vom Tatort geflüchtet seien. Die Polizei nahm Ermittlungen zu dem Fall auf.

