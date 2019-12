Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Jugendliche bedrohen und berauben mit Messer Kinder

Drei Kinder sind in Berlin-Hellersdorf von Jugendlichen mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Der zwölfjährige Junge und die beiden elf und zwölf Jahre alten Mädchen waren am Freitagnachmittag im Teterower Ring unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort trafen sie auf die Jugendlichen, die von ihnen Bluetooth-Kopfhörer verlangten. Als der Zwölfjährige sich weigerte, habe einer der Jugendlichen ihm ein Messer an den Hals gehalten. Anschließend soll der junge Mann ihm mit Gewalt die Kopfhörer aus den Ohren gerissen und gestohlen haben. Danach seien die Unbekannten geflüchtet. Die Kinder wurden nicht verletzt.

