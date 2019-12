Neuköllns Bürgermeister: Entsetzt über «Nazi-Schmierereien»

In der Serie rechtsextremer Taten in Neukölln gibt es laut Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) einen neuen Vorfall.

«Ich bin entsetzt über die Nazi-Schmierereien, die in der Nacht zu gestern in der Wildenbruchstraße sowohl auf einem Burgerladen als auch in einem Hausflur hinterlassen wurden», schrieb Hikel am 11. Dezember 2019 auf Facebook zu einem Foto, das ein großes Hakenkreuz und die Buchstaben «SS» in einem Hausflur zeigt. Der betroffene Laden gehöre Angehörigen eines Neuköllners, «der schon öfter Opfer von rechtsterroristischen Attacken» war, so Hikel. «Alleine deshalb müssen wir diesen Angriff der Terrorserie zuordnen.»