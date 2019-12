«Alex»-Polizeiwache als Touristenbüro: 50 000 Auskünfte

Die vor zwei Jahren auf dem Alexanderplatz eröffnete Polizeiwache fungiert vor allem als Auskunftsbüro für Touristen.

Diese gingen zumeist wegen Diebstahls ein. Zudem seien 2000 Fundsachen abgegeben worden. Bei den Anzeigen gehe es oft um Vorfälle, die gar nicht am Alexanderplatz stattgefunden hätten. Deshalb lasse sich nicht sagen, ob die Wache den Platz sicherer gemacht hat, so Gottschlag. Gestiegen sei vor allem die gefühlte Sicherheit, weil die Polizei deutlich sichtbar sei.

Strafanzeigen gehen selten am Ort des Geschehens ein

Die Mehrzahl der erfassten Straftaten, die am Alexanderplatz geschehen, landet als Anzeige gar nicht in der dortigen Polizeiwache, sondern in anderen Dienststellen. Das geht aus einem Vergleich mit allgemeinen Kriminalitätszahlen zu dem Ort hervor.