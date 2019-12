Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mann wegen Messer-Attacke in Berliner Park vor Gericht

Nach einer Messer-Attacke in einem Park in Berlin-Wedding muss sich ein 32-Jähriger von heute an (13.00 Uhr) vor dem Landgericht der Hauptstadt verantworten. Er soll bei dem Angriff im Juli einen Mann erheblich verletzt haben. Der Tat ging den Ermittlungen zufolge ein kurzer Wortwechsel voraus.

Warum der Angeklagte das ihm unbekannten Opfer attackierte, ist bislang unklar. Ein Passant konnte ihn schließlich wegschubsen und weitere Verletzungen verhindern. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag. Für den Prozess sind elf Verhandlungstage anberaumt.